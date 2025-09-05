Conferenza dei Sindaci ASL, Olivero: "Chi ha scritto nefandezze sull'Azienda Sanitaria non ha brillato per ingegno"

Ieri giovedì 4 settembre la Conferenza dei Sindaci ASL (costituita da 67 Comuni della Provincia), presieduta dal Sindaco di Biella, si è tenuta congiuntamente ad una riunione dei Sindaci convocata dal Presidente della Provincia su istanza sottoscritta, tra gli altri, anche da otto Sindaci e quattro ex Sindaci.

C’era molta attesa anche perché, come è noto, contestualmente al documento inviato in Provincia, un’interrogazione e una mozione erano state presentate in Consiglio Comunale a Biella dai Gruppi di opposizione: Biella C’è, PD e Movimento 5 Stelle.

I toni di questi due documenti erano espliciti e inequivocabili attribuendo all’ASL di Biella gravi criticità, carenze, instabilità gestionale, precarietà della dirigenza e del presidio ospedaliero, incompatibilità e altre varie inefficienze.

Sostanzialmente diverso il quadro evidenziato dal destinatario dichiarato delle reprimende di cui sopra, il Direttore Generale Dott. Sanò, il quale, senza assolutamente negare criticità, problemi e difficoltà con i quali si confronta quotidianamente, ha saputo illustrare in termini chiari e persuasivi il lavoro svolto, i risultati raggiunti, ma soprattutto il livello e la qualità del servizio offerto al territorio dall’ASL-BI.

Ha evidenziato in quali campi la realtà ospedaliera Biellese è all’avanguardia, con picchi di eccellenza, risultando un modello per tante altre realtà piemontesi e nazionali.

Tutti i temi all’ordine del giorno sono stati affrontati e al termine dell’incontro il grado di soddisfazione dei presenti per le risposte ricevute era palpabile, come concreta era risultata l’apertura e la disponibilità di ASL-BI al confronto.

Ma la riunione, con buona pace di chi avrebbe auspicato un dibattito più infuocato, non poteva comunque terminare così, senza un responsabile per ciò che era stato detto, per quanto era stato scritto!

Ed ecco la trovata! La colpa? Difetto di comunicazione, scarsa informazione…

Noi dissentiamo. L’Azienda Sanitaria può non essere stata sfavillante nell’informazione, ma chi ha scritto tante nefandezze sul suo conto e sul conto della sua Direzione non ha certo brillato per ingegno e assennatezza, riuscendo unicamente a dare – per l’ennesima volta – solo un’immagine falsa, sconveniente e inopportuna del nostro territorio.

Nulla di nuovo purtroppo! C’è chi ama Biella e il Biellese e chi proprio non ha mai imparato a farlo…