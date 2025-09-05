Gattinara, la Fanfara dei Bersaglieri di Biella inaugura la 43a edizione de "LUVA® 2025" FOTO e VIDEO

Sulle note della Fanfara dei Bersaglieri di Biella si è aperta ufficialmente oggi la 43ª edizione di LUVA®, la grande Festa dell’Uva di Gattinara, appuntamento tra i più prestigiosi del Piemonte dedicato alla vendemmia e al vino Gattinara D.O.C.G.

Per tre giorni, le vie e le piazze della città si animeranno con spettacoli, concerti, degustazioni e momenti di convivialità capaci di richiamare ogni anno decine di migliaia di visitatori. LUVA® 2025, oltre che una celebrazione del vino, è un evento pensato per tutti: famiglie, bambini e appassionati che troveranno in Gattinara un’atmosfera accogliente, all'insegna della tradizione.

Fondamentale, come sempre, il lavoro della Pro Loco, delle associazioni, delle taverne, delle attività locali e dei tanti volontari che rendono possibile la riuscita di una manifestazione unica.

Con il ritmo travolgente della fanfara e il brindisi al vino simbolo di queste colline, LUVA® 2025 è ufficialmente iniziata: tre giorni per celebrare il gusto, la cultura e la gioia di stare insieme.

"Viva Gattinara, Viva LUVA®!"