Nidi di Biella, nuovo anno scolastico: 186 piccoli al via e posti quasi tutti esauriti

Lunedì 1° settembre, è ufficialmente iniziato l’anno scolastico 2025/2026 anche a Biella. Per il ritorno in classe di ragazze e ragazzi bisogna attendere ancora qualche giorno (la prima campanella suonerà il 10 settembre), ma i più piccoli sono già tornati a scuola. Da lunedì 186 piccoli hanno varcato le porte degli asili nido comunali, pronti a vivere i primi passi della loro esperienza educativa.

La domanda resta alta, e la disponibilità di posti è limitata. Solo il nido Masarone ha ancora due posti liberi su 60, mentre Chiavazza, Rogge e Vernato sono già al completo. Masarone e di Chiavazza ospitano anche i bambini di Pavignano, temporaneamente trasferiti a causa dei lavori nei locali del comune.

Segnale positivo, però: le liste d’attesa sono praticamente azzerate. Solo due famiglie attendono il posto nel nido prescelto, a fronte di circa dieci richieste pendenti registrate lo scorso anno. Un dato che riflette l’efficienza dell’organizzazione comunale e la capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie biellesi.

Con il nuovo anno scolastico, Biella conferma l’attenzione alla prima infanzia, offrendo spazi sicuri e stimolanti per la crescita dei più piccoli e tranquillità ai genitori che affidano i loro bambini alle strutture comunali.

Tra le novità per questo anno c'è il regolamento approvato in consiglio lo scorso 29 aprile. Non c'è più una sola graduatoria, ma una per i cittadini residenti e una per quelli non residenti. Quelli non residenti possono iscrivere i loro bambini solamente negli asili nido gestiti direttamente dal comune di Biella. I residenti potranno invece scegliere tra quelli gestiti direttamente dal comune di Biella, e gli altri due asili nido affidati alla cooperativa. Altra modifica riguarda i tempi di chiusura della graduatoria e di aggiornamento. Con il nuovo regolamento si chiuderà il 31 ottobre e sarà aggiornata entro il 30 novembre.