Morosità in aumento nei nidi di Biella: rette non pagate per 12.256 euro

Il Comune di Biella ha recentemente approvato la lista di carico relativa ai mancati pagamenti delle rette mensili degli asili nido per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 12.256,18 euro. In particolare, il totale dovuto per l’anno educativo 2021/2022 ammonta a 489,49 euro, mentre per l’anno 2022/2023 la cifra raggiunge 11.766,69 euro, a testimonianza di un aumento significativo dei casi di morosità rispetto all’anno precedente.

Per procedere alla riscossione di queste somme, il Comune ha deciso di affidare l’incarico a una ditta specializzata con sede a Grumo Nevano (NA). Gli avvisi di pagamento erano già stati regolarmente notificati ai destinatari, e l’importo da recuperare sarà imputato agli accertamenti contabili delle annualità precedenti, garantendo così la correttezza amministrativa dell’operazione.

Si tratta di un provvedimento adottato nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali, che non comporta oneri aggiuntivi per l’ente. L’iniziativa nasce dall’esigenza di assicurare una gestione trasparente ed efficiente delle entrate del servizio asilo nido, fondamentale per garantire la continuità e la qualità dell’offerta educativa.

La trasmissione delle liste di carico e dei relativi accertamenti al concessionario incaricato, nonché al Settore Finanze e Tributi del Comune, permetterà un controllo puntuale e un coordinamento efficace dell’intera procedura di riscossione coattiva, assicurando così che le risorse dovute siano recuperate in modo corretto e conforme alle disposizioni di legge.





