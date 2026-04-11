Cerimonia impeccabile per il 174° della Polizia di Stato: il plauso dell’ANPS al Questore Bucarelli

Gentile D.ssa Bucarelli,

a nome mio, in qualità di Presidente, e di tutti gli iscritti della Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, desidero esprimere il più sincero e sentito ringraziamento per la splendida cerimonia organizzata in occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

L’evento, curato con grande attenzione e professionalità, ha rappresentato un momento di forte valore istituzionale e umano, capace di trasmettere con chiarezza i principi, i valori e lo spirito di servizio che da sempre contraddistinguono la Polizia di Stato. La perfetta organizzazione e l’elevato livello della manifestazione hanno reso questa giornata particolarmente significativa per tutta la comunità.

La ricorrenza ha inoltre offerto l’opportunità di rafforzare il legame tra la Polizia di Stato, le istituzioni e il territorio, valorizzando il ruolo fondamentale delle donne e degli uomini che quotidianamente operano con dedizione per la sicurezza dei cittadini.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che riunisce appartenenti in congedo e iscritti accomunati dagli stessi valori, rinnova con convinzione la propria piena disponibilità a collaborare con la Questura di Biella, nella certezza che la sinergia tra istituzioni e associazioni rappresenti un elemento prezioso per continuare a promuovere la cultura della legalità e della vicinanza ai cittadini.

Nel rinnovale i più vivi complimenti per l’eccellente organizzazione della cerimonia e per l’impegno quotidiano profuso alla guida della Questura di Biella, porgo i più cordiali saluti.

Antonio Demonte