Biella, asili nido: cosa cambia per residenti, non residenti e dipendenti del Comune

Servizi per l'infanzia 0-3 anni. In consiglio comunale di Biella nella giornata di oggi martedì 29 aprile sono state approvate importanti modifiche illustrate in aula dall'assessore all'Educazione Livia Caldesi.

Innanzitutto non vi sarà più una sola graduatoria. “Saranno due – ha spiegato l'assessore - : una per i cittadini residenti e una per quelli non residenti. Quelli non residenti potranno iscrivere i loro bambini solamente negli asili nido gestiti direttamente dal comune di Biella. I residenti potranno invece scegliere tra quelli gestiti direttamente dal comune di Biella, e gli altri due asili nido affidati alla cooperativa. Questo perchè negli asili nido gestiti direttamente da noi abbiamo un certo numero di educatrici e quella è una spesa che noi affrontiamo a prescindere dal numero di bambini che frequentano gli asili. Invece, per quello che riguarda gli asili che abbiamo affidato alla cooperativa, noi paghiamo in base ai bambini che frequentano gli asili”.

L'altra novità riguarda i figli dei cittadini dipendenti non residenti del comune di Biella, potranno accedere alla graduatoria dei residenti. “Qui c'è un misto – prosegue l'assessore - , perché potranno far parte della graduatoria dei residenti, però potranno accedere solamente alle due strutture gestite direttamente dal comune di Biella, e ovviamente pagheranno la tariffa dei non residenti”.

Altra modifica riguardano i tempi di chiusura della graduatoria e di aggiornamento. La graduatoria che si conclude al 30 di aprile, con il nuovo regolamento si chiuderà il 31 ottobre e sarà aggiornata entro il 30 novembre. “Chi magari non era residente e poi diventa residente – ha concluso l'assessore - o chi non era sposato e poi si sposa, quando cambiano situazioni del genere, ci può essere una modifica nella graduatoria. Quindi a metà anno, diciamo da aprile a novembre, vi sarà questa modifica della graduatoria”.