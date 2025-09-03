Al via il nuovo anno degli asili nido, a Biella il tema sono i sassi FOTO

Il primo settembre hanno riaperto gli asili nido della nostra città.

Ed eccoli, i nostri piccolini, arrivare a questo importante appuntamento, accompagnati dai genitori, spesso, comprensibilmente, molto emozionati. Per alcuni di loro si tratta del primo distacco dal papà e dalla mamma, ma pare che per la maggior parte non sia così difficile affrontare questa nuova avventura. Certo, quando entri in un luogo così accogliente, allegro e confortevole, quando vieni accolto dalle educatrici che subito iniziano a coccolarti, a farti giocare, a dimostrarti affetto e attenzione, non puoi non sentirti bene.

E poi ci sono gli altri bambini… tanti bambini con i quali giocare. Questa è l’atmosfera che si respira in un asilo nido. Si sta bene. I bambini ci aiutano a staccarci da quanto c’è fuori, dalla routine quotidiana. Forse per questo è più facile, con loro, riuscire a trasmettere tante sensazioni positive. Ogni anno ci sono nuovi temi da sviluppare, iniziative da portare avanti, giochi da inventare. Quest’anno ci sono i sassi. Troviamo scritto su di essi, non a caso: scoperta, energia, luce, cura, passione, determinazione, e così via.

I bambini del nido non sono troppo piccoli per apprendere questi principi! Il compito educativo dell’asilo nido è quello di creare un ambiente di cura, socializzazione e formazione.

Questo è l’impegno del Comune di Biella, l’impegno delle educatrici e del personale ausiliario, l’impegno dell'Assessorato all’Istruzione.