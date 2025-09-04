 / Pallavolo

Salussola Volley, al via la preparazione atletica per la nuova stagione

Il Salussola Volley ha ufficialmente dato il via alla preparazione atletica presso il centro sportivo Pralino. La squadra, in vista della prossima stagione, si allenerà alternando piscina, palestra e campi da beach volley, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla nuova annata sportiva. Quella che sta per iniziare rappresenta una tappa storica per la società: da quest’anno, infatti, il Salussola Volley diventa a tutti gli effetti una nuova realtà sportiva autonoma.

Il presidente Michael Balasso e il vicepresidente Mattia Gaio esprimono grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Abbiamo un progetto innovativo e ambizioso. Puntiamo a vivere una stagione ancora più emozionante della scorsa e a far crescere costantemente la nostra società e il movimento che stiamo creando”.

