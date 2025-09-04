La Biellese porta il nome della Città sulle maglie ufficiali, il grazie dell'amministrazione

Il sindaco di Biella Marzio Olivero e l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola desiderano esprimere un sentito ringraziamento a La Biellese Calcio per la decisione di riportare, sulle maglie da gioco ufficiali, la scritta “Città di Biella”.

“Questa scelta rappresenta un gesto di grande valore simbolico e identitario: significa portare il nome della nostra città in ogni campo sportivo, rafforzando il legame tra la squadra, la comunità e il territorio – spiegano - Con Città di Biella non si intende soltanto l’istituzione comunale ma l’intera comunità che essa rappresenta: i cittadini, i tifosi, le associazioni, le imprese, gli sponsor locali e tutte le energie che rendono viva e vitale la nostra realtà. È l’insieme di queste componenti a dare forza alla squadra e a rendere autentico l’orgoglio di indossare quel nome sulle maglie”.

E aggiungono: “La Biellese non è soltanto una società sportiva ma un punto di riferimento per tanti giovani e un orgoglio per la cittadinanza. Indossare il nome di Biella oltre i confini regionali significa testimoniare con fierezza le radici e i valori della nostra amata Città. Come amministrazione non possiamo che apprezzare e sostenere questa iniziativa, convinti che lo sport, e in particolare il calcio, sia un veicolo privilegiato per promuovere la città e diffondere i valori di appartenenza, impegno e passione. Grazie alla Biellese Calcio per questa scelta che unisce sport e identità, facendo correre il nome di Biella insieme ai suoi giocatori”.