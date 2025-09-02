Calcio, la Biellese presenta la nuova stagione: svelate le maglie. Prina: “Rappresentiamo un territorio” FOTO

A pochi giorni dall'esordio in Serie D, la Biellese presenta la nuova stagione sportiva assieme alle rinnovate divise da gioco Nike. L'evento, andato in scena nella prima serata di oggi, 2 settembre, nel salone dell'Agorà Palace Hotel di Biella, ha visto la presenza di sponsor, dirigenti, autorità, partner del club e istituzioni cittadine e provinciali, oltre alla prima squadra al gran completo, guidata dal tecnico Luca Prina.

A dare inizio agli interventi in scaletta il presidente Alessandro Blotto che ha ripercorso le tappe principali dell'annata bianconera negli ultimi 12 mesi, contrassegnati dallo storico primo posto in Eccellenza e l'approdo in Serie D dopo anni di attesa e “purgatorio” sportivo. Per l'occasione, sono stati svelati i nomi dell'organigramma societario 2025/26. “Siamo solo all'inizio – sottolinea Blotto – Il nostro progetto è ambizioso e ha basi solide. I successi ottenuti sul rettangolo da gioco non sono casuali ma il frutto di un percorso strutturato, svolto con impegno costante e in continua crescita. Il nostro piano di sviluppo sta a cuore a molti, segno evidente che la strada intrapresa è quella giusta. Da soli non si va da nessuna pare, l'unione d'intenti è fondamentale”.

Al direttore operativo Claudio Porta l'incarico di svelare le nuove maglie da gioco con incisi i nomi degli sponsor (tecnico e non) assieme alla sigla “Città di Biella”. “È il simbolo e l'identità di un territorio – evidenzia – Queste divise rappresentano i colori e i valori di una città che, se unita, può ottenere grandi risultati”. Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco di Biella Marzio Olivero, l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola e il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo che, nei loro interventi, hanno focalizzato l'attenzione sulla passione e l'entusiasmo tornato dominante in città e il ritrovato legame tra la squadra e l'intero territorio.

Infine, al termine della presentazione dell'intera rosa e dello staff tecnico, anche il tecnico Prina ha voluto condividere con la platea parole di incoraggiamento in vista della prossima stagione: “A Biella ci sono persone e strutture per costruire e centrare traguardi importanti. Il sogno? Portare la Biellese in Serie C. L'ultima volta è stata la C2 nel 2007 ma è dal 1979 che questa piazza non è presente in C. Quasi 50 anni. Non siamo solo una squadra di calcio: rappresentiamo un movimento sportivo, una passione, un territorio. La nostra provincia ha eccellenze che tutti ben conoscono, oltre ad avere un potenziale enorme. È tempo che si compia un passo condiviso, è ora che lo sport sia una forza trainante per il Biellese”.

Ora, nei prossimi giorni, la formazione laniera si ritroverà in allenamento per preparare al meglio il primo appuntamento stagionale, in trasferta, con la Lavagnese. Il fischio d'inizio sarà alle 15 di domenica 7 settembre per un campionato da vivere tutti insieme.