Basket femminile, BFB ai blocchi di partenza

Lunedì scorso, nella cornice dell'Accademia dello Sport, ospite di Tree Threes che ha offerto il rinfresco finale, è stata presentata alla stampa la nuova annata della squadra senior del Basket Femminile Biellese.

Alla terza stagione consecutiva in Serie B, la formazione guidata ancora da coach Giampiero Bertetti, ha visto ritrovarsi in blocco il gruppo di ragazze artefici dei successi degli anni passati, con in più i ritorni di Bertaglia e Viola. Sfumato l'accordo con il centro individuato per rafforzare la presenza sotto canestro, si è prospettato un altro importante ritorno. Enrica Vitangeli, play classe 1981 dalla grande esperienza anche in categorie superiori, proverà ad aggiungere qualità e punti grazie alle sue mani ben educate.

Assistenti di coach Bertetti, oltre al riconfermato Enrico Riccini, per la prima volta seguirà la prima squadra Davide Rabbachin. Nuovo anche il dirigente accompagnatore: Enrica Bolognini sostituirà Fabrizio Squizzato. In tema di novità, c'è da rimarcare il nuovo main sponsor, Semperlux, affiancato dallo storico supporter Bonprix ed da Irides Group. Presenti alla cerimonia anche una rappresentanza di Soroptimis, associazione "rosa" che con BFB condivide valori e obiettivi. A condividere i valori sportivi della serata, erano presenti anche i vertici di Biella Next.

Il presidente Claudio Ceria ha ringraziato i partecipanti per l'impegno profuso al fine di proseguire il progetto sportivo in un momento di incertezza per il territorio biellese. Ha infine preso la parola la capitana, Sabrina Trucano, che ha evidenziato la compattezza del gruppo e l'amicizia che regna tra le giocatrici dentro e fuori dal palazzetto, segreto questo dei brillanti risultati negli anni. Martedì 2 settembre le ragazze, agli ordini dello staff tecnico, hanno iniziato la preparazione presso lo stadio Pozzo Lamarmora, completando poi la prima seduta presso il Palasalesiani eseguendo i primi esercizi con la palla e seguendo la partita della Nazionale maschile impegnata contro la Spagna in una gara valida per il titolo continentale.

Pur con qualche possibile variazione, la squadra senior del Basket Femminile Biellese affronterà il campionato, che partirà l'11 ottobre, con queste atlete: Sharon Bertaglia (1999), Beatrice Bonacci (2007), Giulia De Luca (2007), Francesca Guzzon (2003), Soha Habti (2005), Sofia Peretti (2005), Laura Rabbachin (2008), Aurora Raga (2004), Irene Riccini (2008), Elena Senesi (1999), Fabiana Tombolato (1999), Sabrina Trucano (1999), Marianna Viola (2002), Enrica Vitangeli (1981).