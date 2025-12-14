Teens Basket Biella contro Cus Torino: questa sera l'incontro a Bra

Il Teens, forte della vittoria contro il Cus Torino di giovedì sera, oggi sarà in trasferta in quel di Bra per inanellare un’altra prestazione di qualità e aggiungere altri punti alla classifica.

Sarà una partita ostica contro una squadra che in casa ha vinto 5 delle 6 partite giocate. Concentrazione e fame saranno le caratteristiche che la squadra biellese dovrà mettere sul piatto per espugnare il Palasport cuneese.

Roster al completo per coach Martinotti con l’esordio in canotta arancioblu del neo acquisto Andrea Tuninetto, con la n° 5.

Palla a due alle ore 18:00.