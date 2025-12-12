 / Basket

Teens da favola, a Biella vittoria all'over time con Cus Torino

Teens da favola: batte anche il Cus Torino (imbattuto fino ad ora) e consolida il terzo posto in classifica. 

Davanti ad un Palapajetta bollente e molto rumoroso, i ragazzi arancioblù della ZST vincono 97-94 dopo un tempo supplementare. Una partita sempre sul filo di lana con pochi punti di vantaggio da una parta e dall’altra.

A premiare i biellesi di coach Martinotti e del presidente D’Agostino, una mentalità oramai consolidata di coloro che non mollano mai fino alla fine: terzo supplementare stagionale e terza vittoria all’over time. Da segnalare la percentuale monstre da 3 punti della squadra laniera 14 su 26 triple messe a segno pari al 53%.

I tabellini: Blair 27, De Bartolomeo 21, Roncarolo 17, Zimonjic 14, Gagliano 10, Pieropan 4, Cardani 4, Leone, Zatta ne, Mora ne, Ceretti ne.

Redazione g. c.

