Valle Cervo in lutto per la morte di Giovanni Ostellino, Alpino ed ex assessore di Pralungo

La notizia della scomparsa di Giovanni Ostellino, mancato ieri mattina, all'età di 80 anni, nel tragico incidente stradale di Tollegno, ha gettato nel dolore le comunità della Valle Cervo. In particolar modo, l'abitato di Pralungo, dove l'uomo era molto conosciuto, specialmente nel mondo dell'associazionismo e nella vita amministrativa. Per anni, infatti, è stato apprezzata penna nera e stimato consigliere comunale, assessore ai lavori pubblici e candidato sindaco nel 2009 prima del trasferimento nel vicino comune di Tollegno.

A detta degli amici, era una presenza costante e un punto di riferimento del paese. Sempre sorridente, con la sua immancabile pipa, ha saputo trasmettere serenità e gioia a tutti. Per molti, il ricordo di lui rimarrà indelebile. A rammentarne la figura anche la pagina social di Pralungo in Comune: “Con immenso dispiacere abbiamo appreso della scomparsa di Giovanni Ostellino, già amministratore del nostro comune. Ci stringiamo con affetto a Mara e Michela, sue figlie, che portano avanti con impegno la gestione dell’A&O in piazza, alla compagna Chiara e a tutta la famiglia in questo momento di dolore. A loro vanno le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale e della comunità di Pralungo”.