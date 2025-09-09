Morto nell'incidente stradale di Tollegno, a Pralungo i funerali di Giovanni Ostellino

Sarà a Pralungo l'ultimo addio a Giovanni Ostellino, morto all'età di 80 anni in un drammatico incidente stradale. La tragedia era avvenuta lo scorso 2 settembre a Tollegno.

La notizia della sua scomparsa aveva gettato nel dolore le comunità della Valle Cervo, dov'era molto conosciuto, specialmente nel mondo dell'associazionismo e nella vita amministrativa. Per anni, infatti, è stato apprezzata penna nera e stimato consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici del comune di Pralungo, oltre ad esser stato candidato sindaco nel 2009 prima del trasferimento nel vicino comune di Tollegno.

Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Pralungo alle 15 di giovedì 11 settembre. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 19 di domani.