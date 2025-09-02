 / CRONACA

CRONACA | 02 settembre 2025, 13:30

Tragedia a Tollegno, un uomo perde la vita in un incidente stradale

Il fatto è avvenuto questa mattina in via Matteotti.

incidente tollegno

Tragedia a Tollegno, un uomo perde la vita in un incidente stradale (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Incidente mortale a Tollegno. A rimanere coinvolti nel violento scontro un’auto e un apecar. A perdere la vita, stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 70 anni.

Sull'altro veicolo erano presenti due donne, trasportate in ospedale dal 118. Una di questi era visibilmente sotto shock per l'accaduto. 

La tragedia si è consumata questa mattina, 2 settembre, in via Matteotti. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito. 

g. c.

