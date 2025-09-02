“Wonnie in giro” torna a Zubiena: in scena il trekking urbano

La Fondazione FILA Museum presenta l’edizione 2025 di “Wonnie in giro”, trekking urbano tra natura e cultura in programma sabato 6 settembre a Zubiena, nel cuore della Serra morenica biellese.

Di seguito il programma:

- Ore 9:00 – Ritrovo presso la Pro Loco di Zubiena per le iscrizioni.

- Ore 10:00 – Partenza del trekking.

- Ore 10:15 – Passaggio a “La Curva dell’Arte”, con tappa musicale curata dall’Associazione Belvedere.

- Ore 11:00 – Aperitivo al forno comunitario di Vermogno, luogo simbolo della memoria collettiva del borgo.

- Ore 12:00 – Arrivo alla passerella sull’Elvo e dimostrazione di ricerca dell’oro alluvionale a cura dell’Associazione Biellese Cercatori d’Oro.

- Ore 13:00 – Rientro alla Pro Loco di Zubiena.

- Ore 14:30 – Pranzo libero e possibilità di degustare i piatti tipici negli stand della tradizionale “Festa del Campagnin”.

Ospiti d’eccezione saranno Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Alessandra Chillemi, ambassador della Fondazione FILA Museum, che arricchiranno l’esperienza con sport, musica e cultura.