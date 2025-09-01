Valle Mosso si racconta, un percorso a tappe fra santi e arte

Domenica 7 settembre, alle 13.45, con ritrovo in piazza Alpini d’Italia, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana ritorna la consueta camminata di riscoperta dei luoghi simbolo della municipalità.

L’ Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso - in collaborazione con Gruppo Alpini di Valle Mosso, Pro Loco Croce Mosso, Auser Volontariato Vallestrona, A.I.B. Valdilana e Associazione Culturale Tacafile - invita alla terza edizione di “Valle Mosso si racconta”, un pomeriggio in cammino fra santi, arte, botteghe e ciminiere. Dove transitava San Carlo Borromeo? Dove si nascondono i bassorilievi novecenteschi? Chi sono i primi lanaioli? Chi ha propiziato l’arte della stampa? Il tutto, naturalmente, lungo le vie e le piazze del paese.

Fra letture e racconti interpretati da giovani attori, si procede fra cantoni, botteghe, oratori, scorci di street art, bassorilievi del secolo scorso, personaggi illustri, eventi storici, centraline energetiche e musei all’aperto di archeologia industriale. Sarà l’occasione per conoscere i dipinti del progetto “Approdi e Sirene” inaugurato negli spazi della stazione. Il percorso si svolgerà a gruppi di venti persone con partenza scaglionata di 15 minuti a partire dalle 14 di domenica prossima.

Sarà un percorso a piedi di 4 km. in dieci tappe, della durata di due ore e mezza. Necessarie scarpe comode per affrontare i pochi metri di dislivello che portano all’Oratorio quattrocentesco di San Rocco “ad pontes”. Al termine del percorso sarà offerta una piccola merenda per recuperare le forze presso la sede del Gruppo Alpini di Valle Mosso. Per informazioni: 335.1361159.