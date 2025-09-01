In questo fine settimana si sono svolte a Chamonix le gare a livello mondiale dell’UTMB. Presente anche il portacolori del GS Favaro Andrea Vercellino che ha portato a termine la dura prova di 170 chilometri. In tale prova, ha confermato un ottimo stato di forma unito ad un buon piazzamento.
Biella
GS Favaro, bella prova a Chamonix per Andrea Vercellino
