 / Running e Trail

Running e Trail | 01 settembre 2025, 10:30

GS Favaro, bella prova a Chamonix per Andrea Vercellino

gs favaro

GS Favaro, bella prova a Chamonix per Andrea Vercellino

In questo fine settimana si sono svolte a Chamonix le gare a livello mondiale dell’UTMB. Presente anche il portacolori del GS Favaro Andrea Vercellino che ha portato a termine la dura prova di 170 chilometri. In tale prova, ha confermato un ottimo stato di forma unito ad un buon piazzamento.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore