Corrado Pinzano al Rally Piancavallo, un “bronzo” che vale “oro”

Terzo posto assoluto d’effetto ed anche estremamente redditizio, per Corrado Pinzano, al 38° Rally di Piancavallo, seconda delle tre gare del girone A del Trofeo Italiano Rally, svoltasi tra venerdì e sabato, con sede a Maniago, provincia di Pordenone.

Per il driver biellese portacolori della Scuderia New Driver’s Racing, affiancato da Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, si è trattato di un risultato importante in termini di campionato, avendo preso in mano le redini della classifica del Girone A, tenendo conto della vittoria al Rally della Marca e del 3° posto in Salento.

E’ stata decisamente una sfida d’altri tempi, quella di Piancavallo, su strade assai tecniche e rese ancora più ostiche dalle mutevoli condizioni meteorologiche, che hanno spesso scombinato le strategie degli equipaggi. Pinzano, in questo contesto, è stato costantemente in lotta per il secondo posto, con la leadership sempre salda in mano al Campione Italiano Crugnola, e spesso duellando con un altro grande campione, il pluridecorato Paolo Andreucci, sul filo dei decimi di secondo. Infatti, la seconda posizione finale si è decisa proprio con l’ultima prova speciale con il blasonato driver garfagnino strappando il secondo posto in volata finale con 2.2" di vantaggio su Pinzano.

Esito comunque solare, per questa gara, nella quale Pinzano e Turati hanno dimostrato carattere e ragionamento, in situazioni spesso delicate ma soprattutto dimostrando di poter battagliare con due fuoriclasse professionisti a viso aperto. Hanno sofferto tuttavia maggiormente sul bagnato, pagando forse un feeling non ottimale con la vettura su questo tipo di condizione e proprio per questo fattore l’equipaggio si è sempre messo al riparo dal prendere rischi, che potevano far prendere tutt’altra piega alla gara. Una piega che invece è arrivata in loro favore, guardando con fiducia i restanti impegni, che saranno quanto mai “caldi”, a partire dal 18/20 settembre, occasione del Rally 1000 Miglia, in provincia di Brescia, penultima a coefficiente maggiorato di 1,5.

Queste le parole del pilota biellese: “Guardiamo la gara con le due facce: un bicchiere mezzo pieno se si pensa al risultato finale per la classifica, siamo passati al comando, bicchiere mezzo vuoto per il secondo posto sfuggito all’ultimo per un’inezia. Ma è anche vero che abbiamo davanti due campioni immensi, per cui possiamo anche dire di aver vinto! A parte questo non sono soddisfatto pienamente del feeling avuto con la vettura in queste condizioni, spesso al limite. Ma è stato un problema mio, non certo della macchina, che mi hanno portato come al solito perfetta e sicuramente quanto raccolto è frutto di un grande lavoro alle spalle da parte della squadra. Adesso voltiamo pagina, si deve pensare alla prossima, più avanti che si va e più che sarà sempre più difficile rimanere ai vertici!”.