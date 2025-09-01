Milan Club, un incontro speciale a Biella con Luca Serafini

Il Milan Club Biella è orgoglioso di ospitare Luca Serafini, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro “Il cuore di un uomo”. Al centro dell’incontro, la straordinaria storia di René Favaloro, il medico argentino che ha rivoluzionato la medicina inventando il bypass cardiologico.

Una vita fatta di coraggio, sacrifici e lotta contro le ingiustizie del regime peronista negli anni ’60. Una testimonianza potente che ci ricorda quanto una singola persona, animata da passione e integrità, possa cambiare il destino di milioni di vite. L'appuntamento è dalle 18.30 di venerdì 12 settembre in via Piacenza 32, a Biella.

L'ingresso è gratuito. Non è una serata di calcio. È un’occasione per lasciarsi ispirare, per vivere insieme un momento di cultura, emozione e riflessione.