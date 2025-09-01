Festa Patronale di Arro 2025, al via dal 3 al 6 settembre FOTO

Ad Arro torna l’atteso appuntamento con la Festa Patronale 2025, in programma dal 3 al 6 settembre, organizzata dalla Pro Loco “Amici di Arro”. La manifestazione prenderà il via mercoledì 3 settembre con una novità assoluta: una serata inaugurale dedicata esclusivamente a arrosticini, porchetta e panini, accompagnata dalla musica di DJ More Menny.



Giovedì 4 settembre sarà la volta del 16° Giro delle Risaie, la corsa podistica non competitiva con partenza alle ore 19.00, ormai divenuta appuntamento tradizionale molto atteso. La serata proseguirà con l’esibizione dell’Orchestra Vicenzi e con il ritorno del menù completo, che comprenderà panissa, grigliata di carne, fritto di pesce e lumache in umido con polenta e tanto altro.



Il programma musicale entrerà poi nel vivo venerdì 5 settembre con il dj set di Marco Comollo, direttamente da Radio 105 affiancato da Alex Bay. Sabato 6 settembre gran finale con il format Mega Mix Mania 90/2000, una serata all’insegna della musica che ha fatto ballare intere generazioni.



Sul fronte gastronomico, dal 4 al 6 settembre sarà attivo il menù tradizionale, che proporrà le specialità tipiche della festa: panissa, grigliata di carne, fritto di pesce, lumache in umido con polenta e, nella serata conclusiva di sabato, le attesissime rane fritte.



Tutte le serate saranno accompagnate dal servizio di cocktail bar. I festeggiamenti si terranno anche in caso di maltempo, grazie al padiglione coperto. Inoltre domenica 7 si terrà la santa messa alle ore 11. La comunità di Arro è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno vivere quattro giornate all’insegna della convivialità, della buona tavola, dello sport e della musica.