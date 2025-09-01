Cerrione, visita a Verona con il Comune

Sabato 30 agosto 47 biellesi di Cerrione hanno visitato la città di Verona. Attesi dalla guida presso Castelvecchio. Poi è stato il turno del colle San Leonardo dove si è ammirato il Santuario della Madonna di Lourdes, una bellissima chiesa costruita sopra un forte austriaco, da cui si poteva ammirare il centro storico.

In seguito, tappa in piazza dei Signori, salotto di Verona, centro della vita politica, seguito da Piazza delle Erbe e l'antico foro romano, la via della casa degli innamorati famosi, l'arena e molto altro. Dopo il pranzo in compagnia, la comitiva ha fatto rientro nel Biellese, non prima di una foto ricordo della splendida giornata. Presente anche il vicesindaco Anna Maria Zerbola: si tratta, infatti, del viaggio offerto dal Comune per gli over 65 del paese.