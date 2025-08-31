 / Calcio

Biellese, rimonta amara in Coppa: il Chisola cala il tris e accede al turno successivo FOTO

I lanieri si erano portati in vantaggio con l'autogol di Brezzo.

Il Chisola accede al turno successivo di Coppa Italia grazie alle marcature di Rizq, Ciccone e Albisetti: a Vinovo termina 3-1. Amaro risultato per la Biellese che, ad inizio gara, si era portata in vantaggio con l'autogol di Brezzo prima della rimonta finale. 

Coppa Italia, Primo turno Stadio “Dino Marola” (Vinovo)
 

Chisola-Biellese 3-1

Marcature: 19' aut. Brezzo (B), 42' Rizq, 63' Ciccone, 80' Albisetti.

Biellese: Vergna, Facchetti (62' Tomasino), Colletta, Marra (83' De Mori), Menabò (62' Artiglia), Brancato, Capellupo, Finizio, Naamad, Gila (62' Madiq), Graziano. 
A disp. Biundo, Gaida, Zingone, Velcani, De Cesare. All. Luca Prina.

Chisola: Brezzo, Scarpetta (92' D’Elia), Ciccone, Rosano, Benedetto, Ozara, Azizi, Rizq (66' Albisetti), Favale (60' Casazza), Rastrelli (83' Fragomeni), Vitrotti (76' Tarucco).
A disp. Pedone, Cesari, Audisio, Deljallisi. All. Nicola Ascoli.

Ammoniti: Ciccone, Ozara

Espulsi: Menabò (dalla panchina)

 Arbitro: Lorenzo Spinelli (Cuneo)

Assistenti: Edoardo Monelli (Busto Arsizio), Andrea Stracquadaini (Seregno).

Redazione g. c.

