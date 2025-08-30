Bolle di Malto 2025, a Biella il maltempo non spaventa il pubblico: grande affluenza in piazza Martiri VIDEO e FOTO

Il maltempo non ha spaventato il pubblico biellese che, nella serata di ieri, 29 agosto, si è dato appuntamento in piazza Martiri per la prima delle serate in programma dell'edizione 2025 di Bolle di Malto, il più grande appuntamento nazionale dedicato alla birra artigianale.

Nonostante il temporale delle scorse ore, molte persone (anche provenienti da fuori provincia) hanno ballato sotto la pioggia sulle note prima dei Florie & The Lazy Cats, poi degli Stand Up e, infine, delle Schegge Sparse, cover band di Ligabue che ha scaldato i presenti con i grandi successi dell’artista emiliano. Per l'occasione, il gruppo ha offerto uno spettacolo carico di energia e passione, capace di coinvolgere fan di ogni età. A chiudere la serata un DJ set imperdibile che scalderà tutta la piazza.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, lieti anche della notevole affluenza registrata in occasione delle degustazioni e degli eventi collaterali oltre agli incontri di piazza Duomo, sede del Salone Italiano della Birra, andati completamente sold out.



