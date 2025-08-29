A Biella in corteo pro Palestina FOTO

Oggi, venerdì 29 agosto, nella zona dei Giardini Zumaglini e via Lamarmora a Biella è stato organizzato un presidio di solidarietà per il popolo palestinese di Gaza. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Biellese per la Palestina Libera, porta lo slogan chiaro e diretto: “Disertiamo il silenzio”.

Cittadine e cittadini sono stati invitati a portare pentole, campanacci, fischietti o qualsiasi oggetto capace di fare rumore, per dare voce a chi voce non ha. L’obiettivo è scuotere l’indifferenza e richiamare l’attenzione pubblica e mediatica sulla grave situazione umanitaria a Gaza.

A Biella eventi pro Pelstina sono già stati organizzati anche nei mesi scorsi. L'ultima era stata l'8 agosto.