Orchestra Filarmonica Biellese in trasferta a Cellio

Nuovo appuntamento per l’Orchestra Filarmonica Biellese. L’ensemble orchestrale, fondata nel 1971 dal Maestro Emilio Straudi, sarà ospite della Pro Loco Valle Cellio sabato 30 agosto alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo di Cellio con Breia (VC).
Il concerto, dal titolo “Note di fine estate”, concluderà la rassegna del Festival 2025 di Musica Classica “Mario Giulini”, replicando il successo dello scorso anno.
Sotto la direzione del Maestro Manuel Filisetti, l’orchestra – composta da una trentina di elementi, tra cui molti giovani strumentisti – eseguirà pagine di grandi autori, tra i quali Mozart e Bizet, mantenendo viva la propria vocazione alla divulgazione della musica classica.
Ingresso Libero