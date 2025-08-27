È tempo di mele a Gifflenga: la raccolta è pronta al Meleto di Cascina Imperolo FOTO

Croccanti, succose, profumate: le mele di Cascina Imperolo sono finalmente pronte per essere raccolte e gustate. A Gifflenga, nel cuore della campagna biellese, l’azienda agricola di Davide Pichetto Fratin apre la stagione con frutti che raccontano la passione per la terra e il rispetto per l’ambiente.





Un frutto che profuma di natura



Ogni mela nasce da pratiche agricole attente e sostenibili, che valorizzano il territorio e garantiscono un prodotto sano, ricco di gusto e qualità. Non è un caso se, anno dopo anno, sempre più persone scelgono Cascina Imperolo per fare il pieno di freschezza e bontà.

Un’esperienza da vivere in cascina

Qui non si tratta solo di acquistare: a Cascina Imperolo puoi passeggiare tra i filari, scoprire i segreti della coltivazione, partecipare alla raccolta e soprattutto assaggiare mele appena staccate dall’albero. Un’esperienza che conquista grandi e piccoli, unendo natura, convivialità e sapori autentici.



Le protagoniste della stagione



• Gala: dolci e succose, le prime a dare il benvenuto all’autunno.

• Golden Delicious: gialle, croccanti e irresistibilmente zuccherine.

• Fuji: sode e speziate, con un gusto unico.

• Crimson Crisp: aromatiche e ricche di antiossidanti.

• Granny Smith: verdi, fresche e piacevolmente acidule.





Vieni a trovarci



Gifflenga, Cascina Imperolo

Lunedì–venerdì 8:30–17:00 | Sabato 8:30–12:00

Un’occasione per riempire la tua dispensa di frutta genuina e per vivere la campagna con tutti i sensi.

Non lasciarti sfuggire il momento più croccante dell’anno!

www.ilmeleto.com