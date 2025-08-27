Open Day Aikido a Biella, scopri la Via dell’Armonia con MUSUBI ASD

L’Associazione Sportiva Dilettantistica MUSUBI, scuola di Aikido riconosciuta dal CSEN e affiliata all’Aikikai di Tokyo, apre le porte a tutti gli interessati per un Open Day gratuito presso la palestra La Marmora, in Corso Rivetti 2/a (secondo piano), Biella.

Orari dell’Open Day:

- Mattina: 10:00 – 12:00

- Pomeriggio: 15:00 – 17:00

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, ma anche agli adulti curiosi di avvicinarsi a questa disciplina giapponese che unisce movimento, concentrazione e rispetto reciproco.

Durante l’Open Day sarà possibile assistere a dimostrazioni, partecipare a lezioni introduttive e conoscere il Responsabile Tecnico Beppe Domenichelli, 3º Dan Aikikai di Tokyo, che guiderà i partecipanti in un primo approccio all’Aikido.

Info e contatti:

- Cellulare: 347 520 6021

- Email: musubiasdbiella@gmail.com

- Instagram: [@musubiasdbiella](https://www.instagram.com/musubiasdbiella)

L’evento è parte del progetto AJKI promosso dal Comitato Provinciale CSEN Biella, che sostiene lo sport come strumento educativo e sociale.