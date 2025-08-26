Dolore nel Biellese per la morte di Enrico Botto Poala, il ricordo del presidente dell'UIB Paolo Barberis Canonico

Ha destato dolore la notizia della scomparsa di Enrico Botto Poala, stimato e apprezzato imprenditore biellese, nonché presidente dell'Unione Industriale Biellese dal 1991 al 1998. Per anni è stato amministratore delegato dello storico Maglificio Boglietti.

A rievocarne la figura in queste ore Paolo Barberis Canonico, oggi alla guida dell'Unione Industriale Biellese: "Lo ricordo con grande affetto: sono stato al suo fianco lungo tutta la sua presidenza, con impegni sia all'interno dell'associazione che all'esterno. Ho potuto apprezzare il suo carattere e le sue grandi doti, non solo come imprenditore ma anche come persona: gentilissimo e pacato, la sua mitezza si accompagnava ad una grande determinazione".