ECONOMIA | 26 agosto 2025, 16:00

Dolore nel Biellese per la morte di Enrico Botto Poala, il ricordo del presidente dell'UIB Paolo Barberis Canonico

Dolore nel Biellese per la morte di Enrico Botto Poala, il ricordo del presidente dell'UIB Paolo Barberis Canonico (foto dal sito web di UIB Biella)

Ha destato dolore la notizia della scomparsa di Enrico Botto Poala, stimato e apprezzato imprenditore biellese, nonché presidente dell'Unione Industriale Biellese dal 1991 al 1998. Per anni è stato amministratore delegato dello storico Maglificio Boglietti.

A rievocarne la figura in queste ore Paolo Barberis Canonico, oggi alla guida dell'Unione Industriale Biellese: "Lo ricordo con grande affetto: sono stato al suo fianco lungo tutta la sua presidenza, con impegni sia all'interno dell'associazione che all'esterno. Ho potuto apprezzare il suo carattere e le sue grandi doti, non solo come imprenditore ma anche come persona: gentilissimo e pacato, la sua mitezza si accompagnava ad una grande determinazione".

g. c.

