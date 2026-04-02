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ECONOMIA | 02 aprile 2026, 10:47

Formedil Biella, approvato il Bilancio dell’Ente: confermata la solidità gestionale e l’impegno verso formazione e sicurezza

FORMEDIL BIELLA Approvazione del Bilancio e Delibera Ediltrophy 2026

Formedil Biella, approvato il Bilancio dell’Ente: confermata la solidità gestionale e l’impegno verso formazione e sicurezza

Formedil Biella, approvato il Bilancio dell’Ente: confermata la solidità gestionale e l’impegno verso formazione e sicurezza

Il Consiglio di Amministrazione di Formedil Biella,  convocato in data  31 Marzo us,  ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio  2024/2025 che ha  confermato  la solidità economico‑finanziaria dell’Ente e la   prosecuzione  delle attività a supporto delle imprese e dei lavoratori del settore edile.

 La   Relazione del Presidente  e le documentazioni prodotte hanno  indicato

  • Una   gestione stabile e trasparente delle risorse;
  • L’impiego delle risorse per  la formazione  e l’attività di controllo della  sicurezza nei cantieri;
  • Le iniziative intraprese al fianco delle Istituzioni locali a tutela della regolarità e della Sicurezza  e salute

E’ stato ribadito il preciso obbligo, dettato dallo Statuto dell’Ente, di coinvolgere e condividere tutti gli amministratori sulle attività svolte, sia quelle in continuità come la convenzione con l’Istituto Gae Aulenti , e sia sui progetti futuri al fine di poter sviluppare al meglio il mandato ricevuto.

Nel corso della stessa seduta, i consiglieri hanno deliberato e sostenuto  l’adesione ufficiale di Formedil Biella   per l’ edizione   di  Ediltrophy2026.

Ediltrophy è una gara di arte muraria promossa dal Sistema delle Scuole Edili. L’oggetto della gara è la costruzione di un manufatto che, in base alle caratteristiche progettuali, viene materialmente prodotto dai partecipanti  valorizzando  le competenze tecniche  e promuovendo la cultura del costruire in sicurezza. Un ‘occasione particolare anche per avvicinare i giovani al settore delle costruzioni. I manufatti saranno poi donati alla Citta’ Ospitante.

Le squadre, provenienti dalle territoriali del Piemonte, saranno composte da partecipanti Senior e Junior La squadra prima classificata sarà iscritta di diritto all’edizione del SAIE Salone Internazionale dell’Edilizia che si terrà a Bologna.

Il Presidente, Geom. Patrick Forgnone,  al termine della presentazione della Relazione ha ringraziato il Vice Presidente Trombino Davide,  i consiglieri, tutto il personale ed in modo particolare la Direttrice Previdi Fabrizia per l’impegno ed il lavoro svolto, Formedil Piemonte e Formedil Italia per il coordinamento ed il confronto

Approvato il Bilancio dell’Ente: confermata la solidità gestionale e l’impegno verso formazione e sicurezza

Approvato il Bilancio dell’Ente: confermata la solidità gestionale e l’impegno verso formazione e sicurezza

i.p.

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