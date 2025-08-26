Lutto a Biella per la morte di Enrico Botto Poala, imprenditore e presidente dell'UIB

Lutto a Biella per la morte di Enrico Botto Poala, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 75 anni.

È stato presidente dell'Unione Industriale Biellese dal 1991 al 1998. Nato a Torino nel 1950, dopo la laurea a pieni voti in Economia e Commercio, ha mosso i primi passi nelle aziende del Gruppo Botto Giuseppe. Nel 1979, dopo l'acquisizione dello storico marchio di maglieria intima Boglietti, diventa amministratore delegato del Maglificio Boglietti. Era stato presidente del Gruppo Giovani e presidente del Club dei Distretti Industriali.

Come riportato sul sito dell'UIB Biella, all'inizio del suo mandato entrò in vigore la legge 317/91 che definiva i distretti industriali quali aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento alla specializzazione produttiva. L'attività dell'associazione sotto la sua presidenza è volta soprattutto a ottenere una politica industriale di distretto "flessibile" e aderente alla vocazione produttiva delle singole imprese, al potenziamento dei servizi agli associati e alla formazione.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di San Paolo alle 19 di oggi. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10 di domani, mercoledì 27 agosto.