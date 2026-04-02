Giovani, imprese e futuro: l’intervista a Stefano Sanna, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori UIB VIDEO

Per la serie di interviste imprenditore in prima linea, Stefano Sanna, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, fa il punto sulle priorità per il futuro delle imprese e sul ruolo delle nuove generazioni nel sistema industriale biellese.

Nel corso dell’intervista, Sanna ripercorre i principali temi emersi dall’assemblea del Gruppo Giovani, che ha rappresentato un momento di sintesi sui primi anni di attività e un’occasione per delineare le sfide che attendono le imprese nei prossimi anni: innovazione, competenze e capacità di adattamento a uno scenario economico in continua evoluzione.

Particolare attenzione è dedicata al nuovo Master Executive in Business Design e Leadership Imprenditoriale, realizzato da Città Studi Biella, in collaborazione con l’Università di Torino, l'Unione Industriale Biellese e il suo Gruppo Giovani Imprenditori che ne hanno voluto la nascita e hanno collaborato allo sviluppo di questa iniziativa formativa, per massimizzarne l'efficacia. Il Master fornisce a imprenditori e manager strumenti concreti per affrontare il cambiamento e guidare lo sviluppo aziendale con maggiore consapevolezza.

Nel video, Stefano Sanna illustra inoltre le priorità del suo mandato nei prossimi mesi, con un focus sul rafforzamento del dialogo tra giovani imprenditori, sistema formativo e territorio, per sostenere la crescita e la competitività delle imprese biellesi.

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