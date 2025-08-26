Morte di Enrico Botto Poala, Pichetto: “Figura di rilievo dell’imprenditoria biellese e piemontese”

“Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Enrico Botto Poala, figura di rilievo dell’imprenditoria biellese e piemontese. La sua attività, segnata da impegno e passione, ha contribuito a rafforzare il ruolo del nostro territorio come eccellenza manifatturiera italiana. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze in questo momento di dolore”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.