Pavignano piange la scomparsa del paracadutista Mario Floramo

Profondo cordoglio nel Biellese per la morte di Mario Floramo, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 75 anni.

A piangerne la scomparsa anche l'Associazione A.N.P.d’I. sezione di Biella che sui propri canali social ha condiviso le più sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa prematura del socio paracadutista. “Riposa in pace che la terra sia lieve – si legge nella nota - Per chi volesse dare l'ultimo saluto a Mario Floramo ci troveremo presso la chiesa di Pavignano in divisa con maglietta sociale blu e basco”.

Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale del rione di Biella alle 19 di stasera. Domani, invece, alle 15, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, sempre a Pavignano.