Biella Master, parte la XXXV edizione

Mercoledì 7 gennaio i sei allievi selezionati per la XXXV edizione del Master Fibre Nobili hanno affrontato la prima lezione del Master, che si concluderà nel mese di gennaio del prossimo anno. A ciascuno dei partecipanti è stata erogata una borsa di studio di 6.000 euro; due borse sono state conferite rispettivamente da Federico Buratti, in ricordo del papà Filippo, e Luca Alvigini, in ricordo del padre Pier Giuseppe (Pino) Alvigini.

Come nelle precedenti edizioni, gli allievi provengono da diverse regioni italiane e diversi sono anche i titoli di studio conseguiti. Alba Beatrice Habe è laureata in Fashion Design presso l’Istituto Europeo di Design di Milano; Beatrice Mazzini, Ingegnere dei Materiali, ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Gaia Ruggeri è laureata in Lingue per l’Impresa presso l‘Università Cattolica di Milano; Asia Sallustro è laureata in Design Tessile e Moda presso L’Università degli Studi di Firenze; Davide Scarano è laureato in Amministrazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino e Giulia Andrea Vignudelli Guidotti è laureata in Design della Moda presso il Politecnico di Milano.

Per quanto riguarda il loro futuro lavorativo, vorrebbero essere inseriti nel settore della produzione o nel commerciale. Alcuni di loro hanno effettuato stage all’estero o in primarie aziende nazionali durante il percorso universitario.