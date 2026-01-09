 / ECONOMIA

Biella Master, parte la XXXV edizione

Mercoledì 7 gennaio i sei allievi selezionati per la XXXV edizione del Master Fibre Nobili hanno affrontato la prima lezione del Master, che si concluderà nel mese di gennaio del prossimo anno. A ciascuno dei partecipanti è stata erogata una borsa di studio di 6.000 euro; due borse sono state conferite rispettivamente da Federico Buratti, in ricordo del papà Filippo, e Luca Alvigini, in ricordo del padre Pier Giuseppe (Pino) Alvigini.

Come nelle precedenti edizioni, gli allievi provengono da diverse regioni italiane e diversi sono anche i titoli di studio conseguiti. Alba Beatrice Habe è laureata in  Fashion Design presso l’Istituto Europeo di  Design di Milano; Beatrice Mazzini, Ingegnere dei Materiali, ha  conseguito la  laurea  presso l’Università degli  Studi di  Modena e Reggio  Emilia; Gaia Ruggeri è laureata  in Lingue per l’Impresa presso l‘Università Cattolica di Milano; Asia Sallustro è laureata in Design Tessile e Moda  presso L’Università degli  Studi di  Firenze; Davide Scarano è laureato in  Amministrazione Aziendale presso l’Università degli  Studi di  Torino e Giulia Andrea Vignudelli Guidotti è laureata in Design della Moda presso il Politecnico di  Milano.

Per quanto riguarda il loro futuro lavorativo, vorrebbero essere inseriti nel settore della produzione o nel commerciale. Alcuni di loro hanno effettuato stage all’estero o in primarie aziende nazionali durante il percorso universitario.

