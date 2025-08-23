A Oropa torna la Fiera di San Bartolomeo alla 45a edizione

A Oropa torna la tanto attesa Fiera di San Bartolomeo, alla 45a edizione . L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 settembre.

La manifestazione ospiterà nella giornata di sabato il Raduno della razza bovina Pezzata Rossa di Oropa e domenica il Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa, con valutazioni ufficiali a cura dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

Sia sabato che domenica la fiera si svolgerà dalle 9 alle 18, con la partecipazione di numerosi espositori e hobbisti. Sabato saranno portati in mostra trattori d’epoca degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta, in collaborazione con l’Associazione Cavalli d’Acciaio, mentre domenica sarà dedicata al Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa. A partire dalle ore 10, i cani verranno valutati da giudici ENCI per il riconoscimento ufficiale RSA: un’occasione unica per appassionati e allevatori. Inoltre la giornata sarà arricchita dall’intrattenimento musicale della street band “Eva Cèra”.

Tra le attività che saranno proposte ci saranno poi passeggiate con i pony e dimostrazione della lavorazione del latte. I bambini e le famiglie potranno scoprire come si produce il formaggio, partendo dal latte appena munto fino alla creazione dei prodotti caseari tipici delle nostre valli. Un’occasione per imparare divertendosi, e per vedere da vicino una tradizione secolare che fa parte del patrimonio culturale locale.