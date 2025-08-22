Roberto Sara fa il bis con l'oro

Ecco un altra gara AICS a Torino, ecco di nuovo Dragon's Karate di Vigliano Biellese che partecipa con i suoi atleti in erba.
Gara di kata e kumite, ma questa volta la specialità con cui si presentano gli atleti del Maestro Arpone Palma e solo quella del kata!
Non male la prova dei giovani, Trupia Emma e Pia Virginia disputano la finale per il bronzo che per un niente purtroppo sfugge via!
Non manca invece il bersaglio Mancini Giulia, alla sua prima esperienza di gara conquinsta il bronzo; fa invece il bis Roberto Sara, la piu' esperta del gruppo, che nella categoria assoluti riconquista la medaglia d'oro, lasciando per la seconda volta consecutiva la bocca asciutta alle sue avversarie!