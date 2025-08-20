Mara del Rifugio del Monte Barone: "Nonostante l'incendio noi stiamo bene, e i sentieri sono percorribili" VIDEO

Nella zona del Cornabecco, sopra Coggiola, AIB e Vigili del Fuoco stanno ancora lavorando per completarne lo spegnimento dell'incendio che ha interessato l'area in questi giorni.

I gestori del Rifugio Monte Barone proprio nelle vicinanze della zona, rassicurano però che i sentieri di accesso che portano a loro sono percorribili. "Noi stiamo bene - spiega Mara - , nonostante l'incendio che ha interessato il versante della valle di Postua sul Cornabecco e i sentieri d'accesso G8 e G1A sono perfettamente percorribili come la carrozzabile che arriva alla località Le Piane che è il punto di partenza. Ieri abbiamo sconsigliato il sentiero G7 e H31 con partenza da Noveis in quanto erano in corsa tutte le operazioni di spegnimento in mezzo dell'AIB e ovviamente dei Vigili del Fuoco. Vi aspettiamo, ciao!"