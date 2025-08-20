Le opere del pittore biellese Marinoni in mostra a Crescentino

Giorgio Marinoni, pittore biellese di Pollone dopo aver il Terzo Premio all' International Watercolor Academy Award,il massimo riconoscimento nel panorama mondiale dell’acquarello, espone a Crescentino, in occasione della Festa della Madonna del Palazzo presso il Polivalente di Piazza IX Martiri.

Il titolo della mostra sarà 'Poesie della Bassa' a cura della Associazione CMT, Collezioni, mostre e turismo e sarà aperta tutti i fine settimana fino al 7 settembre.

La mostra è una selezione degli acquerelli dipinti dall'artista nell'ultimo anno nel vercellese, tra risaie e cascine, riflessi e terre d'acqua.

Giorgio Marinoni è nato a Pollone (Biella) nel 1956.

Attratto sin da giovanissimo dal disegno e dalla pittura, si dedica inizialmente alla tecnica dell’olio (suoi primi dipinti risalgono all’età di 12 anni). Successivamente si dedica al pastello, ispirandosi all’artista biellese Placido Castaldi. Negli anni ’90 rimane affascinato dalla tecnica dell’acquerello, che adotterà come quella a lui più congeniale per la rappresentazione del paesaggio, specialmente montano, paesano e contadino che predilige.

Osservando le atmosfere nei dipinti dei conterranei Lorenzo Delleani e Giuseppe Bozzalla, realizza quasi mille opere che presenta in varie mostre personali ottenendo significativi apprezzamenti di pubblico ed ottimi giudizi di critica. La neve rappresenta uno dei temi dominanti negli acquerelli di Marinoni così come i giochi di riflessi dell'acqua. Trattata con maestria ed esperienza, la tecnica trasmette sensazioni tenere, sensibili al di là del semplice luogo rappresentato. Dopo mostre in zona laniera, recentemente con il premio internazionale di Frascati nella primavera di quest'anno e la mostra personale al Grand Hotel di Parma , Marinoni raggiunge un respiro più ampio che lo porterà, dopo Crescentino sempre più in alto, più in alto delle montagne da lui spesso dipinte che lasciano, per una volta, spazio alle 'Poesie della Bassa'.

Vernissage sabato 23 agosto alle 11.