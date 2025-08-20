Biella: allarme continuo, i vigili scoprono fuga di gas

Nella notte di oggi 20 agosto intorno alle 2, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Biella in via Repubblica, a seguito della segnalazione di un allarme che non smetteva di suonare.

E proprio mentre effettuavano le verifiche, i pompieri si sono accorti della presenza di una fuga di gas. La situazione è stata immediatamente messa in sicurezza e, per evitare rischi, sono stati allertati i tecnici specializzati, che hanno individuato e riparato il guasto.

Grazie al tempestivo intervento, non si sono registrati feriti né conseguenze per i residenti della zona.