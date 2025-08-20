Il Biellese aspetta la Vuelta! FOTO

La Vuelta, una delle corse a tappe più prestigiose del calendario ciclistico internazionale, farà per la prima volta il suo debutto al di fuori della Spagna, e ha scelto il Piemonte come punto di partenza per l’edizione 2025.

La tappa inaugurale partirà da Torino-Venaria Reale e percorrerà 183 chilometri, e passerà anche da Biella.

Questo il percorso: Mongrando, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Biella, Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna Cerreto, Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo per proseguire verso Vercelli.

E proprio in questi giorni lungo via Milano e in via Sella a Valdengo e a Quaregna Cerreto, hanno fatto la comparsa i primi cartelli con i divieti di sosta e le bandiere spagnole. A Valdengo c'è anche uno striscione di benvenuto al grande evento.