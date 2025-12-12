eBike Biella: percorso ad anello "nell'altra Serra" FOTO e VIDEO

Giro alternativo guidato dall’amico Jeanclaude, sull’altra Serra, ovvero sulle colline generate dalla spalla est del ghiacciaio che si estendeva dalla Valle d’Aosta al Canavese.

Mentre la Serra classica è una collina lineare alta circa 700 metri, sul versante opposto la formazione analoga — che ha più o meno la stessa altezza — presenta un andamento meno lineare e si sviluppa in modo diverso degradando verso Castellamonte. Le similitudini riguardano invece il terreno, la vegetazione, le strade tagliafuoco e i sentieri.

Il giro inizia da Brosso, bellissimo paesino posto a circa 800 metri all’imbocco della Valchiusella, e si sviluppa lungo le dorsali della collina morenica, fino ad aggirare la Riserva Naturale dei Monti Pelati, passando per Baldissero e Campo, per poi ritornare verso Isseglio. Il percorso è tecnicamente facile e adatto a tutti. Si sviluppa in un sottobosco da non sottovalutare, poiché è piuttosto facile perdersi nel dedalo di sentieri che si incrociano.

Dopo Isseglio il rientro passa per il ponte pedonale, particolarmente affascinante, per poi ritornare verso Brosso percorrendo la cresta della collina. Questo ultimo tratto presenta un paio di strappi brevi ma decisamente impegnativi, con pendenze oltre il 25% e fondo a tratti sconnesso. Con un po’ di esperienza si possono affrontare in sella oppure, in alternativa, con 2-3 minuti di spintage.

Il giro merita: divertente, vario, con qualche brevissimo tratto di asfalto.

Dati del percorso: 37,32 km – 1.244 m D+ – 3h 51m

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli presenti nei post di eBike Biella e venite con noi: non costa nulla!

E se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi.

Foto e video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.