Claudio Chiappucci e gli ex Bellini, Bombini e Lunghi tra gli ospiti al “Pranzo degli Auguri” di UCAB FOTO

Con un riuscitissimo “Pranzo degli Auguri”, che si è tenuto nei giorni scorsi all’Agorà Palace di Biella e a cui hanno preso parte 140 fra ospiti, autorità e atleti, UCAB ha “messo in archivio” la stagione 2025. “E’ stato un anno impegnativo” ha commentato il Presidente, Filippo Borrione, “che ci ha visti operativi su più fronti. Dal punto di vista sportivo, abbiamo organizzato con successo appuntamenti importanti come il 29° Giro della Provincia di Biella, la Giornata Azzurra, il Trofeo Ilario Ormezzano e la Granfondo Biella-Oropa; ma va ricordato il coinvolgimento di UCAB nell’organizzazione di eventi di grande rilievo come il Trofeo Tessile e Moda di Biella, il Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, la Monsterrando UCI Gravel World Series di Fubine (Alessandria) e il Tour de l'Avenir (Francia); oltre, naturalmente, oltre, naturalmente, l’attività sportiva delle nostre squadre giovanili. Poi va sottolineata la parte “sociale”, con le celebrazioni del nostro Centenario e la realizzazione del libro Cento Volte UCAB, scritto per ricordare tutto ciò che è successo nel secolo di attività dell’Unione Ciclo Alpina Biellese”. Impegnativa è stata anche la gestione dell’evento “Pranzo degli Auguri”, che il Presidente ha condotto in prima persona dall’inizio alla fine. Vi hanno preso parte numerose autorità politiche (il Consigliere Regionale Davide Zappalà, l’ex Sindaco di Biella, Claudio Corradino, gli Assessori Comunali Giacomo Moscarola ed Edoardo Maiolatesi) e sportive (il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico Italiana, on. Roberto Pella, e la Presidente del Panathlon Club Biella, Anna Zumaglini); e poi ancora l’ospite d’onore Claudio Chiappucci e gli ex ciclisti Giancarlo Bellini, Emanuele Bombini, Denis Lunghi, i giornalisti sportivi Paolo Buranello, Franco Bocca e Alessandro Brambilla e ovviamente, l’esperto Giovanni Tarello, autore del libro sui 100 anni di UCAB.

Dopo l’intervento di autorità e ospiti e i doverosi ringraziamenti agli sponsor sempre presenti a fianco della società (“senza il loro sostegno non avremmo potuto raggiungere gli obbiettivi che ci eravamo prefissi” ha commentato Borrione), sono stati premiati gli atleti che hanno gareggiato per UCAB nel 2025: in ordine alfabetico, Geremia Badone, Mattia Barra, Emily Belli, Gabriele Binda Rossetti, Martina Cigolini, Isacco e Gabriele Cuda, Leonardo Di Sanzo, Riccardo Durando, Edoardo Gho, Lara Lovisi, Gabriele Luzzi, Tommaso Nicosia, Gregorio Paro, Michele Passoni, Matteo Pastore, Felipe Quotadamo, Lorenzo Rossi, Pietro e Simone Salsiccia, Gabriele Salvai, Francesco Segatto, Alessandro Valtorta e Gregorio Zanoli; e poi i tecnici Omar Beltran, Andrea Botta, Paolo Lo Iacono, Paolo Monaco, Andrea Nicosia, Alessandro Pinna e Nicoletta Tiengo. Durante tutto l’evento sono poi intervenuti più volte gli attori di Teatrando Paolo Zanone e Veronica Rocca, che erano già stati con UCAB in occasione della serata “Essere o non essere”, andata in scena al Teatro Odeon di Biella per festeggiare i 100 anni della Società. Al termine un “premio a sorpresa” non poteva mancare per il Presidente, Filippo Borrione; gli è stato consegnato, a nome di tutti gli “Ucabini”, dal Vicepresidente, Beppe Tricerri, e dal Segretario, Alberto Minero.