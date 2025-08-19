Golf, Record di iscrizioni per il Reply Italian International Under 16 Championship

Numeri da primato per la 18ª edizione del Reply Italian International Under 16 Championship – Teodoro Soldati Trophy, in programma dal 28 al 30 agosto sullo storico percorso del Golf Club Biella Le Betulle. La gara, valida per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, vedrà in campo le migliori promesse del golf internazionale.

Alla chiusura delle iscrizioni sono arrivate 199 richieste (per 140 posti disponibili più 4 wild card), in rappresentanza di 21 nazioni. Un dato che conferma la crescita costante di una manifestazione capace negli anni di lanciare atleti poi affermatisi nei tour professionistici come Matteo Manassero, Renato Paratore, Thomas Pieters, Matthew Fitzpatrick e Guido Migliozzi.

In campo ci sarà qualità altissima: circa 100 giocatori con handicap sotto lo zero. A guidare la lista dei favoriti il tedesco Bjarne Murr e il ceco Stepan Plasek (entrambi hcp -4,4). Occhi puntati anche sul team sudafricano con Schalk Van Ettinger (hcp -4,2) e Shaun Viljoen (hcp -3,9), a caccia del quarto successo dopo quelli firmati Porteous, Vorster e Bhana. Completano la top ten internazionale, tra gli altri, gli inglesi Thomas Hartshorne e Aaron Moody, l’olandese Youp Orsel, il norvegese Mathias Aase e il giapponese Leo Uraki.

La pattuglia azzurra, guidata dal campione uscente Paolo Perrino, punta alla decima vittoria nella storia del torneo. Tra i più attesi: Matteo Manini (hcp -4,0), Davide Maltese, Emanuele Galeppini, Raffaele Buletti, Leonardo Zanardi, Tommaso Regoli e Simone Valli.

Il format prevede 72 buche stroke-play con taglio dopo i primi due giri: i migliori 60 (più pari merito) accederanno alle 36 buche finali del 30 agosto. Oltre al titolo individuale verrà assegnato anche il Nations’ Trophy, vinto lo scorso anno dalla Norvegia.

Il torneo è dedicato a Teodoro Soldati, promessa del golf italiano scomparsa nel 2015, che proprio a Biella conquistò il titolo nel 2014. L’ingresso al pubblico sarà libero.