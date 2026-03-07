 / CRONACA

CRONACA | 07 marzo 2026, 09:40

Auto finisce fuori strada a Ponderano

Il sinistro autonomo è avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera.

Auto finisce fuori strada a Ponderano (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto poco dopo le 20 di ieri, 6 marzo, nella rotonda del Maghettone, nel comune di Ponderano. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell'ordine. 

La persona alla guida è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi. 

g. c.

