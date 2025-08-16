Cossato, al via il patto di collaborazione per il campo gioco di via Paschetto

Il Comune di Cossato ha reso nota l’intenzione di stipulare un Patto di collaborazione con l’associazione F.C.D. Cossatese per la cura e la valorizzazione del campo gioco sito in via Paschetto, nella Borgata Paschetto. L’iniziativa rientra nel quadro del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani”, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso novembre.

Il progetto, proposto dall’associazione, prevede il ripristino e la manutenzione del campo da calcio, garantendo la fruizione pubblica dell’area fino alle ore 17.00. Dalle 17.00 alle 20.30, invece, il campo sarà riservato all’uso dell’associazione per le proprie attività sportive dal lunedì al venerdì.

L’Amministrazione comunale ha valutato positivamente la proposta, sottolineando che il campo, pur non rientrando tra gli impianti sportivi comunali, costituisce un bene ad uso pubblico e di attrezzatura sportiva, la cui manutenzione contribuisce al benessere collettivo e alla valorizzazione del territorio.

Il Comune invita ora tutti i cittadini interessati a inviare eventuali osservazioni entro le ore 15.30 del 25 agosto 2025 all’indirizzo PEC cossato@pec.ptbiellese.it o presso l’Ufficio Cultura, Manifestazioni e Sport di Piazza E. Angiono 14. Per ulteriori informazioni è disponibile l’Ufficio Sport al numero 015/9893501.