Mongrando Curanova, il Trofeo “ANPSI La Vetta” accoglie 100 podisti

Giovedì 14 agosto 2025, in occasione della Festa Patronale della Madonna Assunta, si è disputata la tradizionale corsa podistica di Ferragosto, quest’anno valevole come Trofeo “ANPSI La Vetta”, organizzata dal Circolo A.N.S.P.I. La Vetta con la collaborazione tecnica di La Vetta Running e il supporto della Protezione Civile di Mongrando.

La prova, non competitiva e aperta a tutti, ha richiamato circa cento partecipanti, che si sono cimentati su un tracciato collinare di circa 5 km, con partenza alle 20:00 dalla Casa della Gioventù di Mongrando Curanova e arrivo nella stessa località.

All’arrivo, ogni partecipante ha ricevuto un premio di partecipazione, mentre il Trofeo “ANPSI La Vetta” è stato assegnato alla società con il maggior numero di atleti classificati. La serata è proseguita presso il campo sportivo “E. Guabello” con premiazioni, sorteggi a sorpresa e momenti conviviali.

Di seguito le classifiche

Uomini

Federico Cagnin (2013)

Thomas Zecchini (2012)

Edoardo Russo (1999)

Donne

Marta Ricceri (2009)

Elisa Travagliani (1978)

Paola Bellardone (1978)