Tamponamento a Cossato, intervengono i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto, si è verificato un tamponamento tra due autovetture a Cossato. Una donna del'57 ha urtato l'auto condotta da un uomo del '60, entrambi residenti in città, che aveva a bordo due passeggeri, fra cui una bambina. Fortunatamente non ci sono feriti, ma non essendo in grado di accordarsi, sono intervenuti i Carabinieri. A seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine i due conducenti hanno provveduto alla compilazione del modello CID, senza ulteriori complicanze.