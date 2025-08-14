Tamponamento a Cossato, intervengono i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto, si è verificato un tamponamento tra due autovetture a Cossato. Una donna del'57 ha urtato l'auto condotta da un uomo del '60, entrambi residenti in città, che aveva a bordo due passeggeri, fra cui una bambina. Fortunatamente non ci sono feriti, ma non essendo in grado di accordarsi, sono intervenuti i Carabinieri. A seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine i due conducenti hanno provveduto alla compilazione del modello CID, senza ulteriori complicanze.
In Breve
giovedì 14 agosto
mercoledì 13 agosto
martedì 12 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, in fiamme un camion Seab: in azione i Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO
Un camion della SEAB ha preso fuoco questa mattina mentre percorreva il ponte della tangenziale in...