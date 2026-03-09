Regione Piemonte: numeri positivi per i Servizi di prevenzione nel 2025

È ancora aumentata nel 2025 l’attività di controllo svolta dai diversi Servizi di prevenzione delle aziende sanitarie della Regione Piemonte.

"Il bilancio ampiamente positivo conferma la volontà nel proseguire le attività con una costante attenzione verso temi come la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute - ha sottolineato l'assessore alla Sanità Federico Riboldi nel corso della presentazione svoltasi nel Grattacielo della Regione - I Dipartimenti di Prevenzione svolgono un lavoro fondamentale che, troppo spesso, è dato per scontato".

"I dati sono in crescita rispetto a quelli che abbiamo presentato lo scorso anno e voglio esprimere gratitudine, a nome del Governo regionale, alle centinaia di tecnici che operano quotidianamente sui territori per garantire sicurezza, salubrità e prevenzione ai cittadini piemontesi - ha proseguito Riboldi - Siamo l'unica Regione italiana che fa un punto con tutti i nostri tecnici della prevenzione per vedere a che punto siamo, ed è difficile dire quale dato sia più significativo perché la prevenzione si muove su diversi ambiti e ognuno vive le proprie sensibilità. Sicuramente tutto ciò che riguarda il tema della prevenzione primaria è molto rilevante anche per la salute diretta dei cittadini. Un settore che si invece si vede molto poco è quello della prevenzione veterinaria, ma se esiste un benessere animale sicuro e quindi una sicurezza anche delle produzioni animali, dalle uova alle carni, è perché esiste una rete di controllo e di accompagnamento delle imprese che funziona molto bene e lavora sulla prevenzione del rischio”.